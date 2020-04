Stiri pe aceeasi tema

- Trei ingrijitoare și trei pacienți internați la caminul de batrani „Dumbrava minunata” din Brasov au fost confirmați cu coronavirus. Un al patrulea batran, de 91 de ani, a decedat.Trei ingrijitoare si trei rezidenti de la Caminul de batrani „Dumbrava minunata” din Brasov sunt internati in spital, fiind…

- Direcția de Sanatate Publica susține ca acolo nu s-au respectat intocmai masurile de protecție. „De la caminul «Sf. Spiridon» Galați s-a prezentat o infirmiera la Spitalul de Boli Infecțioase pentru ca manifesta simptome COVID-19. A fost testata și a primitr rezultatul pozitiv in data de 10 aprilie.…

- Pana astazi, 3 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 3.183 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – The post Alte 445 de noi persoane confirmate cu coronavirus. Bilantul imbolnavirilor a ajuns la 3.183 de cazuri appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 222 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 222 de cetațeni care au contactat virusul, 19 sunt declarați vindecați și au fost externați. De la ultima informare au fost confirmate 33 de cazuri noi,…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat inca 33 de cazuri confirmate de coronavirus, astfel ca bilanțul la nivel național ajunge la 222 de persoane infectate. Conform GCS, pana astazi, 17 martie, ora 18, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 222 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID…

- Centrul de Comunicare Strategica a anuntat alte patru cazuri pana vineri la ora 17.00, 2 in Covasna si 2alte doua in Brasov,ducand numarul total la 79 de cazuri. Vineri devine astfel cea mai neagra zi cu 20 de noi cazuri. Primul caz al unui barbat venit din Statele Unite.

- Inca 3 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate marti seara. Numarul total la nivel national a ajuns la 28 de cazuri. Cele trei cazuri sunt: un barbat din Brașov, unul din Arad și o femeie din județul Hunedoara. Von reveni…

- Pana astazi, 10 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 25 cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 25 cetațeni care au contactat virusul, 5 sunt declarați vindecați și au fost externați.Citește și: Traian Basescu a ințeles jocul: cine sta in…