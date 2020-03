Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, joi seara, ca cele șase persoane confirmate pozitive cu noul coronavirus sunt contacții femeii de 26 de ani din Hunedoara. Trei dintre aceștia sunt cadre medicale. Tinerei i-a fost intocmit dosar penal. Cele șase persoane au intrat in contact cu femeia din…

- Pe teritoriul Romaniei, in carantina instituționalizata sunt 1.556 persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19, iar alte 13.646 persoane sunt in izolare...

- Pe teritoriul Romaniei sunt 52 de persoane in carantina institutionalizata, pentru care se efectueaza verificari ca sa se depisteze daca au contractat virusul COVID-19 (coronavirus), alte 11.235 de persoane aflandu-se in izolare la domiciliu si sub...

- 1. Nu sunt persoane in carantina, iar 813 persoane sunt izolate la domiciliu in 93 de localitati din judet, fara simptomatologie specifica. 2. Nu sunt persoane din judetul Iasi confirmate cu coronavirus. 3. Pana in momentul de fata toate testele efectuate la persoane cu suspiciuni de infectie cu coronavirus…

- Autoritatile au anuntat ca 35 de persoane se afla in carantina institutionalizata in Romania, iar pentru 10.771 de persoane a fost instituita izolarea la domiciliu. Pana miercuri, la ora 17.00, s-au facut 579 de teste, fiind confirmate sase cazuri de infectare cu coronavirus.

- Autoritatile au anuntat ca 35 de persoane se afla in carantina institutionalizata in Romania, iar pentru 10.771 de persoane a fost instituita izolarea la domiciliu. Pana miercuri, la ora 17.00, s-au facut 579 de teste, fiind confirmate sase cazuri de infectare cu coronavirus, potrivit news.ro.Grupul…

- Politistii din cadrul IPJ Neamt au deschis un dosar penal pe numele a trei cetateni din China care, desi se aflau in izolare la domiciliu, au fost vazuți desfasurand activitati comerciale, dupa cum a declarat, astazi, purtatorul de cuvant al institutiei, Dumitru Mocanu. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/25-feb-ora-13-D-Mocanu.mp3…

- 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu, au anuntat, luni seara, autoritatile. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus ca, in Neamt, doua persoane venite…