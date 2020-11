Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara trage un semnal de alarma privind ocuparea locurilor pentru pacientii cu COVID-19 si declara ca sase persoane au decedat de duminica si pana luni, din cauza lipsei de locuri in Sectia de ATI.”Suntem intr-o…

- Edilul avea 69 de ani și in urma cu cateva zile a fost confirmat cu COVID. . Starea de sanatate i s-a deteriorat rapid, avand in vedere ca mai suferea si de o boala incurabila, astfel ca a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, la Sectia de terapie Intensiva.…

- Un primar din județul Timiș a murit dupa ce a fost depistat cu Covid-19. Barbatul in varsta de 69 de ani suferea și de o boala incurabila. Este vorba despre Tudor Nicolae Marinescu, primarul comunei Voiteg din județul Timiș. Barbatul in varsta de 69 de ani a murit, dupa ce in urma cu cateva zile a fost…

- Medicul Virgil Musta, șeful secției de Boli Infecțioase de la Spitalul “Victor Babeș" din Timișoara, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre situația ingrijoratoare in care sunt spitalele COVID, cu peste 600 de pacienți in stare grava, internați in secțiile de Terapie Intensiva. Virgil Musta,…

- Ziarul Unirea De ce au murit tineri bolnavi de COVID-19, dar fara alte boli asociate. Declarația doctorului Virgil Musta Cinci pacienti ajunsi, de la inceputul pandemiei, la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara cu COVID-19, fara a avea boli asociate, au murit. Doctorul Virgil Musta…

- O zi de spitalizare a pacientilor care sunt testati pozitiv cu COVID-19 le poate salva viata, sustine medicul timisorean specialist in boli infectioase Virgil Musta, noteaza Agerpres. Acesta a explicat ca acestor pacienti, in spital, li se administreaza imediat tratamente personalizate impotriva bolii,…

- Medicul Virgil Musta a mentionat ca potrivit noilor reglementari legale, orice persoana depistata ca fiind infectata cu noul coronavirus are obligatia sa se interneze minim 24 de ore in spital pentru evaluare, perioada in care i se fac o serie de analize care arata intensitatea sindromului inflamator…

- Virgil Musta, medic infecționist la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, a declarat, luni seara, ca nu exista soluții miraculoase pentru stoparea coronavirusului, decat respectarea celor 3 reguli, respectiv distanțarea, purtarea maștii și igiena. In caz contrar, potrivit doctorului,…