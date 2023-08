Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin șapte persoane au murit in ultimele 24 de ore, in Italia, in urma incendiilor de vegetație și a furtunilor violente. Trei persoane au murit in incendiile din Sicilia, iar alte patru și-au pierdut viața in furtunile din nordul peninsulei, in timp ce alte sute au fost forțate sa fuga din case,…

- Incendiile violente care au cuprins insula Rodos au generat o situație de urgența, determinand evacuarea a aproximativ 19.000 de locuitori și turiști catre locuri mai sigure. Conform autoritaților, se desfașoara acum cea mai ampla operațiune de evacuare din istoria tarii. Potrivit estimarilor inițiale…

- Mii de persoane au fost evacuate din case și hoteluri de pe insula greceasca Rhodos, dupa ce incendiile de vegetatie au cuprins parți intinse ale insulei, informeaza Rador.Serviciul de pompieri al țarii a descris incendiile drept cele mai dificile cu care se confrunta in prezent. Se estimeaza ca…

- Oficiali ai apararii din Brazilia au comunicat sambata ca 14 persoane au murit in urma prabusirii unei cladiri rezidentiale, in nord-estul tarii, iar ultimele persoane disparute au fost gasite fara suflare.Imobilul s-a prabusit vineri in cartierul Janga din suburbiile orasului Recife, capitala statului…

- Cel putin patru oameni au murit dupa un atac rusesc cu rachete, care a vizat centrul orasului ucrainean Kramatorsk. Un restaurant si o zona comerciala au fost lovite si alti oameni s-ar putea afla sub ruine, asa incat autoritatile se tem ca ar putea exista multe alte victime, scrie Rador.Un jurnalist…

- Milioane de persoane din America de Nord au fost sfatuite sa poarte masti in exterior, pentru a se proteja de poluarea aerului ca rezultat al incendiilor puternice din Canada, informeaza Rador.O mare parte a fumului vine din provincia Quebec, unde ard 150 de focuri. Fumul de la incendiile din Quebec…

- Cel putin 120 de persoane si-au pierdut viata si mai mult de 800 au fost ranite, dupa ce doua trenuri au intrat in coliziune in estul Indiei, informeaza Rador."Zece-cincisprezece oameni au cazut peste mine cand s-a petrecut accidentul. Totul a a luat-o razna. Eram dedesubtul gramezii", a declarat…

- Mai multe persoane au murit in urma unui incendiu izbucnit la o pensiune cu mai multe etaje din Wellington, Noua Zeelanda, au anunțat marți serviciile de pompieri și urgențe din Noua Zeelanda (FENZ), informeaza Rador.„Exista inca un numar de persoane despre care nu se știe nimic, dar numarul lor,…