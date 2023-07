Stiri pe aceeasi tema

- Un avion care participa la operațiunea de stingere a incendiilor s-a prabușit și a explodat intr-un canion din insula Evia, Grecia. Un avion bombardier de apa Canadair cu cel putin doua persoane la bord s-a prabusit marti in timp ce actiona pentru stingerea unui incendiu de vegetatie in Grecia, pe insula…

- Noua persoane, printre care patru soldati, si-au pierdut viata duminica seara in urma prabusirii unui avion civil pe aeroportul din Port Sudan, in estul Sudanului, crutat de razboiul care face ravagii din 15 aprilie intre generalii aflati la putere.

- UPDATE: Din pacate, pilotul in varsta de 56 de ani a fost declarat decedat, anunța autoritațile.Un aparat de zbor s-a prabușit intre localitatile Rașnov și Tohan. La fata locului s-au deplasat elicopterul SMURD, un echipaj SMURD, o ambulanta SAJ, 2 autospeciale de stingere, 1 echipaj de descarcerare.Misiunea…

- Cinci persoane și-au pierdut viața și mai multe au fost ranite, in urma prabușirii unui aparat de zbor de mici dimensiuni, in Polonia. Tragedia a avut loc in seara primei zile din aceasta saptamana. Cinci persoane au murit si cel putin alte sapte au fost ranite cand un avion de dimensiuni mici s-a prabusit…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit și a ars sambata pe un camp din apropierea unui aeroport din Los Angeles.Toate cele șase persoane aflate la bordul avionului au murit, au anunțat autoritațișe locale și federale.Aeronava, un avion de afaceri Cessna C550, calatorea dinspre Las Vegas și s-a…

- „Un Su-34 s-a prabușit in apropiere de granița cu Ucraina. Soarta celor aflați la bord este in curs de stabilire", a declarat o sursa pentru TASS. Acesta este al doilea accident aviatic produs la scurt timp dupa ce sambata, un elicopter s-a prabușit in regiunea Briansk din Rusia, la granița cu Ucraina,…