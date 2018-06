Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Nigeriei a invins selectionata Islandei cu scorul de 2-0 (0-0), vineri, pe Volgograd Arena, in Grupa D a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. ''Super Vulturii'' au marcat ambele goluri prin Ahmed Musa (49, 75) si sunt din nou in cartile calificarii, dar alimenteaza si sperantele Argentinei, invinsa…

- Selectionata Croatiei s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia dupa ce a invins Argentina cu scorul de 3-0 (0-0), la Nijnii Novgorod, in Grupa D, iar vicecampioana mondiala este in pragul eliminarii. Croatia, care a facut un meci tactic perfect, s-a impus prin golurile…

- Selectionata Croatiei s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, joi seara, dupa ce a invins Argentina cu scorul de 3-0 (0-0), la Nijnii Novgorod, in Grupa D, iar vicecampioana mo...

- Infrangerea surprinzatoare pe care selecționata Columbiei a suferit-o iin debutul Campionatului Mondial din Rusia, 1-2 cu Japonia, nu a avut darul de a-i dobori pe suf-americani. Selectionata Columbiei, invinsa de Japonia (1-2) in meciul de debut, mai are de disputat „doua finale” pentru a se califica…

- Politistii brasoveni au destructurat un grup infractional organizat specializat in traficul de droguri de risc si mare risc, in urma unor perchezitii in judetele Brasov si Covasna si in Capitala, cinci persoane fiind arestate si alte sase plasate sub control judiciar. In urma perchezitiilor, politistii…

- Selectionerul Spaniei, Julen Lopetegui, a fost demis cu o zi inainte de inceperea Cupei Mondiale din Rusia, dupa ce acesta a semnat cu Real Madrid.(Console si accesorii gaming) Ieri, clubul Real Madrid a anunțat ca a semnat un contract cu Julen Lopetegui, iar acesta va fi noul antrenor al formației…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Galati, cu sprijinul Directiei de Operatiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au ridicat 2,5 kilograme de substante susceptibile de a produce efecte psihoactive si aproximativ un kilogram de canabis.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, impreuna inspectorii vamali, au depistat, la controlul de frontiera, un tanar din R. Moldova care consumase droguri si care avea ascuns, in interiorul pantofului, un plic de plastic cu 5 grame de hasis. "In data de 26 martie…