Șase percheziții în Bistrița la traficanți de droguri de mare risc Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Bistrița – Nasaud, au efectuat marți șase percheziții domiciliare, in municipiul Bistrița și in județul Bistrița – Nasaud, intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. S-a reținut ca, pe parcursul anului 2023, o persoana banuita, […] Articolul Șase percheziții in Bistrița la traficanți de droguri de mare risc apare prima data in Someșeanul.ro . Citeste articolul mai departe pe someseanul.ro…

Sursa articol si foto: someseanul.ro

