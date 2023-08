Șase pasaje rutiere noi proiectate în România. Punctele aglomerate unde vor fi construite în județele Ilfov, Prahova și Iași Ministerul Transporturilor a anunțat miercuri, 30 august, finalizarea licitației pentru proiectarea a șase pasaje pe drumuri naționale din Ilfov, Iași și Prahova. Procedura pentru "desenarea" tuturor celor șase pasaje a fost caștigata de firma TQM Management. Societatea s-a angajat sa elaboreze studiile de fezabilitate și proiectele de execuție, astfel incat ulterior proiectele complete sa fie scoase din nou la concurs pentru construirea efectiva. "Cele 6 obiective de investiții sunt finanțate 50% de Banca Europeana de Investiții (BEI). Durata fiecarui contract este de 180 zile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

