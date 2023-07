Stiri pe aceeasi tema

- Soldații ucraineni aflați in contraofensiva pentru eliberarea teritoriilor ocupate de Rusia susțin ca ajutorul extern primit nu este suficient. De asemenea, ei spun ca Rusia trebuie infranta in Ucraina pentru ca o astfel de agresiune sa nu se mai repete o perioada.

- Livrarea lenta de arme catre Ucraina a intarziat contraofensiva planificata de Kiev, permițand Rusiei sa iși consolideze apararea in zonele ocupate, a declarat Zelenski intr-un interviu televizat difuzat miercuri, informeaza Mediafax.Zelenski a spus ca a sperat sa inceapa contraofensiva impotriva…

- Ucraina a organizat exercitii de raspuns la un dezastru nuclear. Kievul a acuzat Rusia ca a planificat un incident nuclear cu degajare de radiatii. In sud si est continua contraofensiva ucraineana, chiar daca atacul principal nu a inceput inca.

- Informațiile privind contraofensiva ucraineana sunt total diferite, astfel ca, fiecare dintre cele doua tabere se lauda cu reușite și noi victorii. Spre deosebire de Ucraina, in Rusia, parerile unt imparțite. Pe de-o parte, liderul rus se lauda cu noi victorii și distrugeri ale echipamentelor militare…

- A fost inca o noapte de foc pentru orașele din Ucraina. Rachetele rușilor au lovit din nou orașul natal al președintelui Zelenski și au avariat grav doua complexe industriale, dar și mai multe elemente de infrastructura inclusiv o conducta de gaze.

- Dupa o saptamana de lupte grele, cu trupele ucrainene aflate la o anumita distanta de principala linie defensiva a Rusiei si cu cea mai mare parte a fortelor inca in asteptare, adevaratul test pentru contraofensiva Kievului abia urmeaza, arata o analiza Reuters, potrivit news.ro.Ucraina a lovit in…

- Contraofensiva ucraineana este in desfașurare, inclusiv bloggerii militari ruși observand tehnica militara oferita de Occident in pregatirea acesteia. Intre timp, rușii au lansat un atac cu drona in regiune Odesa, 3 oameni fiind uciși iar 27 sunt raniți. ONU spune ca, dupa inundațiile provocate de spargerea…

- Rusia a lansat un nou val de rachete asupra Ucrainei, al doilea in trei zile. La Pavlohrad, in est, mai multe cartiere au fost lovite. 34 de oameni au fost raniti. La Uman 15 oameni si-au pierdut viata in primul atac.