Stiri pe aceeasi tema

- Cainii gazduiți de Adapostul Bacau au primit “dezlegare la pește” dupa ce o firma a donat doua tone de macrou și merluciu congelat. Anuntul a fost facut de Dinu Pancescu, șeful ‎Serviciului Gestionare Caini fara stapan din Primaria Bacau: Un agent economic ne-a donat 2 tone de pește congelat și o tona…

- „Aeroportul Internațional «George Enescu» din Bacau ar putea deveni cea mai importanta «poarta» de intrare in Moldova, grație investițiilor fara precedent facute de Consiliul Județean Bacau in ultimii ani. Terminalul, parcarea și echipamentele sunt noi, iar dupa modernizarea pistei de decolare, proiect…

- O mașina abandonata pe șantierul strazii Aeroportului din Bacau a pus in dificultate muncitorii care lucreaza la modernizarea acesteia. Conform celor declarate de europarlamentarul Dragoș Benea, mașina aparține unui cetațean din Sascut, aflat in prezent in Anglia. Dragoș Benea acuza polițistii locali…

- S-a semnat contractul pentru modernizarea, cu fonduri europene, a pistei de la Aeroportul Internațional Bacau. La 4 ani de la inceperea lucrarilor de modernizare a noului terminal de pasageri și la 2 ani de la punerea in funcțiune a acestuia, astazi s-a semnat contractul pentru execuția lucrarilor de…

- Presedintele PSD Bacau, europarlamentarul Dragos Benea, a scris pe pagina lui de facebook ca proiectul este finantat 85% din fonduri europene, 13% de la bugetul de stat si 2% de la Consiliul Judetean Bacau. "La 4 ani de la inceperea lucrarilor de modernizare a noului terminal de pasageri si…

- Proprietarul unui autoturism care a intrat in Parcul Unirii din Bacau pana la cațiva pași de ansamblul monumental Romania Biruitoare a fost amendat de Politia locala care supravegheaza parcurile din oraș cu ajutorul camerelor video de mare performanța. Anunțul a fost facut de primarul Cosmin Necula:…

- Melomanii sunt rasfatati in aceasta saptamana: doua concerte inedite, cu invitati din Croatia si Italia, doi dirijori de exceptie. Joi, 17 octombrie, de la ora 18.30, in Sala Ateneu, Concert simfonic, la pupitru Iosif Ion Prunner (foto), dirijor al Corului Filarmonicii „George Enescu”, de peste 20 de…

- Mai mulți pasageri, mai multe curse, creșterea siguranței și a confortului sunt, in mare, țintele Regiei Autonome Aeroportul Internațional „George Enescu” (AIGE) din Bacau. E vorba despre obiective strategice care vor fi atinse pana in anul 2023 și care au fost negociate de membrii Consiliului de administrație…