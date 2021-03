Şase noi fluxuri de vaccinare în Mureș, de luna viitoare Din 1 aprilie, mureșenii se vor putea programa la vaccinare și pentru noile centre, dintre care 4 vor fi pentru Pfizer. La Targu Mureș vor fi deschise doua noi centre cu cate un flux de vaccinare, unul Pfizer și unul Moderna, iar la Reghin va funcționa un nou flux AstraZeneca. Celelalte centre vor fi deschise […] Articolul Sase noi fluxuri de vaccinare in Mureș, de luna viitoare apare prima data... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

