- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca patru decese in randul romanilor confirmați cu coronavirus. Bilantul deceselor in Romania ajunge la 310. Deces 307 Barbat, 52 ani din județul Arad. Internat in Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad – Secția de Nefrologie in data de 30.03.2020, pentru hemodializa.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca inca 12 romani au murit in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul total a ajuns la 282 de decese. Iata cea mai recenta lista a victimelor, așa cum a fost prezentata de GCS: Deces 271 Barbat, 70 de ani din…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta in cinci decese ale unor pacienti infectati cu coronavirus. Toti cei cinci pacienti sufereau si de alte boli. Bilantul deceselor in Romania in contextul epidemiei de coronavirus ajunge la 215. Deces 211. Barbat, 53 de ani, din județul Suceava. Internat pe data…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 8 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 4.761 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 528 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 209 persoane…

- Datele despre inca doi pacienți decedați au fost transmise duminica la pranz de Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un barbat de la un camin de batrani din Galați și despre o femeie din Giurgiu.

- Ziarul Unirea Alte DOUA DECESE provocate de coronavirus in Romania: Bilanțul național a ajuns la 40 de morți. O tanara de doar 27 de ani printre cazuri Grupul de Comunicare Strategica a confirmat duminica dupa masa inca doua decese provocate de noul coronavirus in Romania. Deces 39 Barbat, 71 ani, județul…

- Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus in Romania a ajuns la 1.029, cu 123 cazuri nou depistate, potrivit informațiilor transmise joi la ora 13.00 de Grupul de Comunicare Strategica. Pana joi, in Romania s-au inregistrat 17 decese din cauza COVID-19. De la apariția COVID-19 in țara noastra, 94 de pacienți…

- Pana marți seara, la ora 18:00, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 222 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), conform cifrelor oficiale de la Grupul de Comunicare Strategica.La raportarea de dimineața, de la ora 10:00, la nivel național erau…