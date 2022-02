Stiri pe aceeasi tema

- Șase nave de razboi ruse se indreapta spre Marea Neagra, unde vor participa la o serie de manevre militare, a anunțat marți, 8 februarie, agenția rusa de presa Interfax, citand Ministerul rus al Apararii. Aceste nave, precizeaza ministerul citat, vin din Mediterana pentru exerciții programate cu mai…

- Navele de razboi rusești au exersat trageri asupra țintelor aeropurtate și maritime in timpul exercițiilor din Marea Neagra, in sudul Ucrainei, a anunțat, vineri dimineața, Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters. Exercițiile care implica 20 de nave ale marinei au inceput miercuri și fac parte…

- Trei avioane de vanatoare ruse au interceptat si escortat miercuri trei avioane militare franceze care zburau in apropierea frontierelor Rusiei din Marea Neagra, a anuntat Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat citat de AFP si TASS. Avioane de vanatoare ruse Su-27 au ''escortat deasupra…

- Avioane de lupta și nave de lupta rusești au exersat respingerea atacurilor aeriene asupra bazelor navale și au raspuns cu lovituri aeriene in timpul unor exerciții militare in Marea Neagra, a relatat miercuri Interfax, in timp ce Ucraina vecina a organizat și ea exerciții de lupta, conform Reuters.