- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Consulatului General al Romaniei la Istanbul, s-a autosesizat in urma informatiilor aparute in mass-media locale cu privire la explozia produsa in zona pietonala Istiklal din Istanbul si a intreprins demersuri pe langa autoritatile locale pentru a obtine…

- Sase oameni au murit si alti 53 au fost raniti in urma unui presupus atac sinucigaș cu bomba in Istanbul. Deocamdata nu este clar ce a provocat aceasta explozie. Erdogan a precizat intr-o interventie televizata ca cel putin 6 persoane au fost ucise si 53 ranite in urma acestui „atentat ticalos”. Zona…

- In urma exploziei de pe principala strada turistica din Istanbul, Istiklal, sint morți și raniți, a comunicat guvernatorul Ali Yerlikaya, relateaza CNN Turk. Potrivit acestuia, explozia a avut loc in jurul orei 16:20 in regiunea Beyoglu. La fața locului au intervenit polițiști, pompieri și paramedici.…

