Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur teribil de aproape 7 pe scara Richter. Mai multe cladiri prabusite,morți si raniți dupa seism.foto+video Un cutremur cu magnitudinea 6,7 a avut loc vineri in largul insulei Samos din marea Egee, a anunțat serviciul grec de seismologie, citat de AFP. Seismul s-a resimtit si in Turcia si in Bulgaria.…

- Cel putin patru persoane au murit si alte 120 au fost ranite dupa un puternic seism care a provocat prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei vineri, potrivit unui prim bilant publicat de Ministerul turc al Sanatatii, informeaza AFP si DPA. "Din pacate, patru dintre compatriotii…

- Un cutremur puternic - de 7 grade pe scara Richter - a zguduit vineri Turcia, a fost resimtit la Istanbul si la Atena si a surpat mai multe imobile, iar un ”minitusnami” a avut loc pe Insula greaca Samos, potrivit Institutului american de geofizica USGS, relateza AFP.Vezi și: Cum ar putea…

- Aproximativ 20 de cladiri s-au prabusit in orasul Izmir, un oraș din sud-estul Turciei, in urma cutremurului puternic produs vineri in Marea Egee, resimtit si in Grecia. La scurt timp dupa seism, mai multe persoane au fost scoase de sub darimaturi, ranite, relateaza autoritaților turce, citate de CNN…

- Un cutremur cu magnitudinea estimata inițial la 7 și apoi revizuita la 6,6 pe scara Richter s-a produs vineri in Marea Egee si a fost resimtit atat in Turcia, cat si in Grecia, au anuntat centrele seismologice locale si internationale. In urma seismului, autoritațile turce au anunțat ca in Izmir s-au…

- Un cutremur puternic a lovit Grecia si Turcia. Oameni prinsi intre daramaturi in Izmir. Turcia anunta ca mai multe persoane si-au pierdut viata, iar 120 de persoane au fost ranite. Un cutremur puternic de suprafata, cu magnitudinea revizuita de 6,7 pe scara Richter, a lovit coasta Marii Egee a Turciei,…

- Mai multe cladiri s-au prabusit in orasul turc Izmir, in urma cutremurului puternic produs vineri dupa-amiaza in Marea Egee. Seismul a avut loc in apropierea Insulei Samos, la adancimea de doar 10 kilometri.

- Un cutremur puternic a lovit coasta Marii Egee a Turciei, la nord de insula greaca Samos, potrivit unor declarații oficiale. Cutremurul cu magnitudinea 7,0, la aproximativ 17 km (11 mile) de coasta provinciei de vest a Izmirului, a fost resimțit la fel de departe ca Atena și Istanbul, potrivit BBC.…