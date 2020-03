Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii, in varsta de 2 si 12 ani, au fost adusi sambata seara la un centru de plasament al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, ei fiind testati negativ pentru COVID-19, in conditiile in care parintii si alti doi frati ai lor au fost testati pozitiv si…

- O intreaga familie din Zimnicea a fost testata pozitiv la coronavirus. Parinții și doi dintre copii sunt internați la Matei Balș, in București, iar ceilalți minori au ramas in grija celor de la Asistența Copilului Teleorman, scrie Agerpres.Doi copii, in varsta de 2 si 12 ani, au fost adusi sambata seara…

- Peste 300 de copii care provin din familii dezorganizate, copii orfani sau abuzati au fost internați, in ultimii trei ani, in Centrul de primire in regim de urgenta Suceava. In anul 2017, au fost internați in centrul de urgența sucevean 113 copii, dintre care 40 au ajuns in plasament de tip ...

- Prin dispozitia presedintelui Consiliului Judetean Maramures, in contextul manifestarii epidemiei generata de” COVID – 19” si a riscului de contaminare a personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean, dar si a personalului din institutiile si serviciile publice din subordine precum…

- Consiliul Județean Brașov a aprobat, astazi, inființarea Centrului de Primire in Regim de Urgența pentru Victimele Dometice in cadrul Complexului de Servicii „Magura” Codlea din structura Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Brașov. „Am susținut inființarea acestui centru intrucat…

- Patru centre de recuperare de tip rezidential pentru persoane adulte cu handicap din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Suceava vor fi restructurate.Este vorba de Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Costana, cu o capacitate de 170 de…

- Solicitantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii in conformitate cu H.G. nr. 679/2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist si Ordinul nr.26/2019, privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru…

- Fata in varsta de 13 ani, din Voineasa, cautata duminica seara, a fost gasita in cursul noptii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt. In vederea protectiei fetei minore, politistii au informat reprezentanti ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia…