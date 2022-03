Şase migranţi au fost prinşi când voiau să treacă graniţa în Ungaria, pe câmp Sase migranti din Liban, India si Afganistan au fost prinsi, in ultimele 24 de ore, cand voiau sa treaca granita in Ungaria pe camp, prin judetul Arad, majoritatea fiind solicitanti de azil in Romania, potrivit Agerpres. Strainii au fost prinsi in apropiere de localitatile de granita Nadlac si Varsand, a transmis, marti, Politia de Frontiera Arad. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

