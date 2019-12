Şase migranţi au fost găsiţi morţi din cauza frigului la frontiera dintre Grecia şi Turcia Sase migranti au fost gasiti morti din cauza frigului in ultimele zile in regiunea Evros, la frontiera Greciei cu Turcia, a anuntat marti Pavlos Pavlidis, medicul legist al spitalului din Alexandroupolis insarcinat cu autopsii, relateaza AFP.



Cei sase migranti, doua femei africane si patru barbati ale caror varste au fost estimate a fi cuprinse intre 18 si 30 de ani, au murit de hipotermie intre joi si duminica, a precizat pentru presa medicul legist.



Niciun document de identitate nu a fost gasit asupra acestor migranti, ceea ce complica procesul de identificare a lor.

