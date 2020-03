Stiri pe aceeasi tema

- Campionatele Europene de tenis de masa Under 21 desfasurate in Croatia, la Varazdin, in perioada 4-8 martie, au adus delegatiei Romaniei doua medalii de aur, doua de argint si doua de bronz. Constanteanul Cristian Pletea a devenit dublu campion european, la dublu mixt, alaturi de Adina Diaconu, si la…

- Team Romania took home two gold, two silver and two bronze medals at the European Under-21 Table Tennis Championships that took place March 4 - 8 in Vara?din - Croatia. Cristian Pletea and Rares Sipos won the gold in the men's doubles, after defeating the pairing Andrei Putuntica (Republic of Moldova)…

- Romania a incheiat Campionatele Europene de tenis de masa Under-21 de la Varazdin (Croatia) cu doua medalii de aur, doua de argint si doua de bronz. Cristian Pletea si Rares Sipos au cucerit aurul la dublu masculin, dupa ce au invins in finala de duminica perechea Andrei Putuntica (Republica Moldova)/Jiri…

- Romania a cucerit o medalie de aur in proba de dublu mixt, sambata seara, la Campionatele Europene de tenis de masa Under-21 de la Varazdin (Croatia), prin perechea Cristian Pletea/Adina Diaconu, care a dispus in finala de francezii Bastien Rembert/Nolwenn Fort cu 3-2 (11-7, 2-11, 11-9, 6-11, 11-8).…

- Romania va obtine sase medalii la Campionatele Europene de tenis de masa Under-21 de la Varazdin (Croatia), fiind de stabilit doar culoarea lor, duminica, in ultima zi, potrivit Agerpres. Sportivii romani vor evolua in doua finale, la dublu masculin si dublu mixt, au obtinut bronzul la dublu feminin,…

- Romania va obtine sase medalii la Campionatele Europene de tenis de masa Under-21 de la Varazdin (Croatia), fiind de stabilit doar culoarea lor, duminica, in ultima zi. Sportivii romani vor evolua in doua finale, la dublu masculin si dublu mixt, au obtinut bronzul la dublu feminin, iar…

- Jucatoarele romane Adina Diaconu, campioana en titre, Andreea Dragoman si Elena Zaharia au cate doua victorii in grupe si sunt aproape de calificarea in optimile Campionatelor Europene de tenis de masa Under-21 de la Varazdin (Croatia). Tania Plaian, medaliata cu bronz la editia trecuta, are o victorie…

- Romania va participa cu opt sportivi la Campionatele Europene de tenis de masa Under-21 de la Varazdin (Croatia), care au loc in perioada 4-8 martie. La feminin, principalele favorite sunt Andreea Dragoman, medaliata cu bronz la Jocurile Olimpice de Tineret in 2018, si Adina Diaconu, campioana europeana…