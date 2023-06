Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici mai are nevoie de patru curse de 100 de metri liber inotate sub 48 de secunde pentru a deveni inotatorul care a parcurs aceasta distanța de cele mai multe ori sub acest timp David Popovici e atent la statistici. Chestionat la Cupa Romaniei in legatura cu timpul sau de la 100 metri liber,…

- In data de 27 mai, la Satu Mare a avut loc Cupa Romaniei de seniori la judo. Clubul CSU Craiova a participat la competitie cu mai multi sportivi, trei dintre ei clasandu-se pe podium si obtinand si cate o medalie foarte importanta. Astfel, sub indrumarea lui Mihai Voinea, Cleonia Riciu a castigat argintul…

- Inotatorul Constantin Malachi a cucerit cinci medalii de aur la Grand Prix-ul din Bulgaria. El s-a impus pe distanțele 50, 100 și 200 de metri bras, dar și in ștafetele 4x50 mixt și 4x50 stil liber. Trei medalii de aur și pentru Dan Siminel. Pe langa 50 de metri stil liber, el a concurat cu brio la…

- In week-end s-a desfașurat la Baia Mare Cupa Internaționala Flykick la inot, iar Clubul Sportiv Municipal Pitești a participat in concurs cu patru sportivi, care au obținut in total un numar de 19 medalii. Astfel, Munteanu Darius (10 ani) a obținut locul 2 la proba 50 metri bras, locul 1 la 100 metri…

- bull; In intrecerea baietilor de 14 ani, Matei Silivestru a urcat de opt ori pe podium, obtinand cele cinci medalii de aur ale Palatului Copiilor, dar si doua de argint si una de bronz. Campionatul National Scolar la natatie, intrecere rezervata copiilor de 12 14 ani nascuti intre 2011 si 2009 , s a…

- Saptamana trecuta a avut loc la Miercurea Ciuc competiția internaționala de inot 4 Season, iar sportivii legitimați la Clubul Sportiv Municipal Pitești au obținut rezultate foarte bune. Astfel, Ioana Chiriac (9 ani) a obținut trei medalii de argint la probele 50 metri spate, 50 metri bras și 50 metri…

- Sportivii secției de kaiac-canoe de la Clubul Sportiv Municipal Pitești au obținut rezultate importante la Cupa Romaniei la Seniori. Astfel, Adrian și Victor Stepan s-au clasat pe poziția secunda la caiac 2 baieți la proba de 200 metri, la proba de 500 metri și la proba de 1.000 de metri. Citește și…

- Inotatorii de la CSU Politehnica Timișoara au revenit cu șase medalii de la ediția 2023 a Campionatelor Naționale de Inot pentru Seniori, Tineret și Juniori in bazin de 50 de metri, desfașurate la Otopeni in a doua parte a saptamanii trecute. Emil Dancaneț a reușit sa obțina titlul la 50m bras la seniori,…