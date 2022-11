Stiri pe aceeasi tema

- Un retailer internațional de moda a anunțat joi ca intra pe piața din Romania, urmand sa deschida primul sau magazin inainte de Craciun, demarand deja procesul de recrutare de personal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- In primele zece luni ale anului au fost inmatriculate 104.712 autoturisme noi, +8,3% fața de intervalul similar din anul trecut, arata datele Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Pe marci, Dacia este liderul de piața cu peste 31 de mii de unitați vandute (+17%), urmata de…

- 45% dintre angajați incearca, in acest moment, sa-și schimbe jobul. Salariul, absența sentimentului de implinire profesionala sau lipsa perspectivelor de creștere sunt principalele motive de nemulțumire. 2 din 10 angajați spun ca au intrat in burnout. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Furnizorul central de energie electrica din Republica Moldova, Societatea pe Acțiuni Energocom, poate cumpara sau vinde gaze naturale pe piața din Romania, dupa ce a primit licența de la ANRE.

- Importanța investitorilor francezi in Romania se regasește in activitatea celor 4.150 de companii cu capital majoritar francez, a caror cifra de afaceri cumulata insumeaza 18 miliarde de euro, a spus premierul Nicolae Ciuca. Potrivit lui, peste 125.000 de

- Piața auto din Romania a suferit o scadere de 22.5% in luna august, potrivit celui mai recent raport al Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Este pentru prima data in 5 luni cand piața auto naționala inregistreaza scaderi. In ultima luna din vara acestui an au fost inmatriculate…

- Compania aeriana Blue Air a anuntat marti ca va suspenda toate zborurile din Romania, pana luni, 12 septembrie, din cauza faptului ca toate conturile i-au fost blocate. Este un soc pe piata aeriana low-cost din Romania care se reaseza. Exista problemele financiare evidente la Blue Air care tin de ani…

- Firmele din Vrancea, din economia romaneasca, nu trebuie sa fie puse pe butuci de dragul speculanților și al așa zisei piețe libere a energiei. Romania a avut in ultimele zile cel mai mare preț la electricitate din Europa, 709 euro/MWh, insuportabil pentru firmele din industria romaneasca. Un mesaj…