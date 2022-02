Stiri pe aceeasi tema

- „In Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei nu exista dispoziții care sa impuna interdicția utilizarii lemnelor pentru incalzire pana in 2023. Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei include reforme și investiții in sistemele de gestionare și de guvernanța a padurilor menite…

- PNL și PSD se contreaza din nou pe tema majorarii pensiilor. Dupa ce ministrul Muncii, Marius Budai, a vorbit din nou despre renegocierea PNRR, șeful liberalilor, Florin Cîțu, i-a transmis sa nu mai stea în România, ci sa mearga la Bruxelles și sa convinga Comisia Europeana. "Cine…

- Presedintele Senatului, liderul liberal Florin Citu, a declarat, marti, ca cei care doresc renegocierea PNRR pentru a creste pensiile si au puterea de a convinge Comisia Europeana "ar fi bine sa nu mai stea in Romania si sa discute despre acest lucru", ci sa mearga la

- „Este un scenariu care a fost luat in calcul. In toate tarile, in acest moment, se fac ajustari. Romania este victima propriului succes, ca sa zic asa, pentru ca am crescut mult mai rapid decat era estimat in PNRR si atunci, bineinteles, ca sumele sunt ajustate. Sumele erau prezentate la un PIB. Nu…

- Dan Vilceanu a anunțat ca Romania va pierde circa 2 miliarde euro din PNRR, exclusiv pe partea de granturi, deci banii nerambursabili. Suma pe care Romania nu o mai primește va fi anunțata la jumatatea anului 2022 de catre Comisia Europeana, a menționat ministrul de Finanțe. Dan Vilceanu a explicat…

- „In ciuda faptului ca Romania indeplinește criteriile tehnice și obligațiile asumate, in ciuda rapoartelor de evaluare pozitive, in ciuda voturilor succesive din Parlamentul European, in ciuda poziției Comisiei, dreptul nostru a ramas pe hartie. Salut votul din Consiliu dat in unanimitate pentru intrarea…

- Comisia Europeana a decis sa initieze proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Croatiei, Finlandei, Greciei, Letoniei, Luxemburgului, Portugaliei, Romaniei si Spaniei, deoarece nu au transpus corect normele Uniunii Europene privind combaterea fraudelor indreptate impotriva…

- Comisia Europeana avertizeaza Romania ca s-a angajat la cheltuieli mai mari decat cele recomandate de instituția europeana cu scopul de a reduce deficitul, in cadrul procedurii de deficit excesiv, declanșat dupa ce țara noastra a depașit ținta europeana de 3%.„Țintele pentru ieșirea din procedura de…