Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo (35 de ani) a decis sa adopte un nou look, la scurt timp dupa ce a revenit la antrenamentele lui Juventus. Portughezul și-a uimit fanii cu o fotografie in care parul sau aduce aminte de perioada din tinerețe petrecuta la Manchester United. Vedeta lui Juventus le-a adresat fanilor sai…

- Deja celebra piata chineza din orasul Wuhan a jucat cu certitudine un rol in propagarea acestei pandemii cu noul coronavirus, probabil ca sursa sau ca "element de amplificare", a anuntat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii.

- S-a ajuns, deci, la aproape 2,5 milioane de contaminați și 180.000 morți, iar unii, in frunte cu președintele Donald Trump, au gasit vinovatul ideal pentru amploarea, extrem de rapida, luata de pandemie. Acesta este Organizația Mondiala a Sanatații. De mai multe saptamani, președintele american, el…

- De cateva zile ma stradui sa inteleg ceva si totusi nu reusesc. Introduci stare de urgenta, blochezi tot. Pui in pericol chiar sectoare industriale si economice strategice de prima importanta. Motivul: sa protejam viata oamenilor. Logic, intelegem, ne solidarizam, acceptam. Multumim ca va ganditi la…

- Vaccinul antigripal va preveni co-infectia, in toamna sau in iarna, cu virusul gripal si cu noul coronavirus, a declarat, marti, Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie.„Vaccinul care probabil o sa fie extrem de solicitat in acest an este vaccinul gripal, care, dincolo de faptul…

- Concurenții „Big Brother Germania” au aflat abia acum despre pandemia de COVID-19. Tinerii au intrat in casa in urma cu aproximativ o luna, pe vremea cand abia incepusera sa apara primele cazuri in afara orașului Wuhan. Atunci cand au aflat vestea șocanta, mulți dintre participanți au izbucnit in lacrimi.

- Un laborator din Marea Britanie a anuntat ca se cauta voluntari care sa fie infectati cu noul coronavirus pentru a ajuta la dezvoltarea unui vaccin. The post Se cauta voluntari pentru vaccinul de coronavirus appeared first on Renasterea banateana .

- Bebelușii trebuie vaccinați inca din primele zile de viața in maternitate – primul vaccin este recomadat chiar in primele 24 de ore dupa naștere – iar copiii cu varsta de pana la 14 ani trebuie imunizați cu vaccinurile incluse in Schema naționala de vaccinare, realizata de Ministerul Sanatații. Saptamana…