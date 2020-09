Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii spera ca pandemia de COVID-19 sa fie mai scurta decat gripa spaniola din 1918 care a durat mai putin de doi ani, a declarat vineri seful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, daca lumea se uneste si reuseste in cautarea unui vaccin, relateaza Reuters, conform Agerpres. OMS…

- Pandemia de coronavirus este un dezastru ale carei efecte vor fi resimțite zeci de ani de acum inainte, a declarat vineri directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in cadrul unei reuniuni a Comitetului de urgenta al OMS la Geneva, relateaza Reuters, citata…

- Pandemia de COVID-19 "continua sa accelereze" pe plan mondial, in contextul in care "ultimul milion de cazuri a fost semnalat intr-un interval de doar opt zile", a declarat directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus,