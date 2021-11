Stiri pe aceeasi tema

- Tzanca Uraganu a avut parte de un scandal de proporții cu actuala sa soție din acte, Madalina Miu. Bineințeles, subiect de discuție a fost și Alina Marymar, logodnica lui Tzanca Uraganu. Daca pana acum a tacut și nu prea a facut declarații cu privire la aceasta cearta, bruneta a postat un mesaj cu subințeles…

- Femeia in varsta de 94 de ani, a decedat, luni, 4 octombrie, din cauza Covid-19. Aceasta facuse un atac de cord, iar vecinii au solicitat imediat o echipa de medici care a descoperit la spital ca victima este infectata cu SARS-CoV-2. Din pacate, batrana s-a stins la scurt timp dupa internare.Femeia…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, a transmis vineri un mesaj de condoleante familiilor indoliate si insanatosire grabnica tuturor celor afectati de incendiul de la Spitalul de Boli Infectioase din...

- Fostul prefect a subliniat ca a incercat, in cele șase luni in care s-a aflat la conducerea Prefecturii, sa faca ce este mai bine pentru bucureșteni. ”Am incercat in aceste 6 luni sa fac ce am crezut ca este mai bine pentru cetateni, intr-o perioada destul de dificila. A fost si prima mea experienta…

- La 5 septembrie 1910, Ion I.C.Bratianu, facea o vizita la ConstantaIon Ionel I.C.Bratianu, prim ministru al Romaniei si seful Partidului National Liberal, facea o vizita la Constanta, pe 5 septembrie 1910, ocazie cu care inaugura aici Clubul National Liberal, insotind evenimentul de un insufletitor…

- Congelatorul este intr adevar un dispozitiv remarcabil. Desi designul lor le subevalueaza influenta asupra modului in care pregatim mancarea si ne traim viata, nu exista nicio indoiala ca congelatorul a indeplinit un scop revolutionar. In trecut, ar fi trebuit sa ne aprovizionam constant cu alimente…

- Cameron Diaz este fericita de 7 ani la “pensie”. S-a dedicat cu totul creșterii fetiței ei, Raddix, in varsta de doi ani, noteaza click.ro. Ea a explicat de ce a renunțat la actorie: ”Am decis ca vreau alte lucruri de la viața. Am trecut prin lucruri grele atat de mult timp, lucrand, facand filme, fara…