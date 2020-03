Stiri pe aceeasi tema

- Balenele sunt cele mai mari animale de pe Terra.Balenele sunt mamifere marine care au evoluat in urma cu 50 de milioane de ani, stramosii acestora au fost animale marine care s-au adaptat mediului marin, pierzandu-si membrele inferioare.

- Un cetatean rus, Vladimir Paskov, a fost desemnat joi prim-ministru al autoproclamatei republici populare Donetk din estul separatist prorus al Ucrainei, numire de care Kremlinul a spus ca se delimiteaza, relateaza agentia EFE, potrivit AGERPRES.''Rusia nu participa sub nicio forma in acest…

- Circulatia rutiera a fost inchisa incepand cu ora 22:00 si pe toate drumurile nationale din judetul Buzau, din cauza fenomenelor meteorologice deosebite din zonele aflate sub cod rosu de vreme rea, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Drumurile nationale…

- Rinocerii sunt niste animale exotice pentru spatiul geografic al Romaniei, totusi, in urma cu milioane de ani, acestia aveau un habitat mult mai extins care cuprindea America de Nord si Europa. In prezent, cele cinci specii de rinocer pot fi gasite in Africa si Asia. Biologii specializati…

- Nicusor Dan, desemnat candidat al Uniunii Salvati Romania pentru Primaria Capitalei a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca ar renunta sa intre in cursa electorala doar daca dreapta va avea un candidat unic. Nicusor Dan a comentat apelul lui Vlad Voiculescu privind un acord, pentru ca cel…

- Aceste lucruri din casa ta iți pot aduce ghinion. Renunta imediat la ele! Tradiția Feng Shui spune ca un ceas defect pe care il pastrezi in casa poate fi o sursa de energie negativa, care atrage ghinionul asupra ta. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE…

- Rezultatele surpinzatoare ale unui studiu PwC. In ce condiții ar renunța angajații la jumatate din salariu Peste o treime (37%) dintre cei care isi cauta un loc de munca ar fi dispusi sa renunte la o parte din salariu pentru sansa de a invata noi abilitati, releva studiul "Viitorul recrutarii",…

- Nicolae Guța a recunoscut multe lucruri ce țin de viața lui personala, de-a lungul timpului. Manelistul și-a uimit fanii cu sinceritatea, caci și atunci cand a fost vorba de lucruri negative, nu s-a ferit sa le spuna in spațiul public.