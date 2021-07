Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a fost anunțat de premierul Florin Cițu ca va fi remaniat, dar inaintea acestei decizii, intre cei doi ar fi avut loc mai multe discuții aprinse. Surse politice ne-au explicat ca, in cadrul ședinței de Guvern de astazi, intre Nazare și Cițu a avut loc…

- Conform acelorasi surse, interimatul ar putea fi asigurat pentru scurt timp de catre premierul Florin Citu. Dan Vilceanu, al carui nume a mai fost vehiculat pentru diverse pozitii din Guvern, este favorit pentru ocuparea postului de ministru al Finantelor. Aceleasi surse sustin ca liderul PNL Ludovic…

- Jurnalistul Radu Tudor susține ca premierul Florin Cițu a primit unda verde de la Cotroceni și, pe langa ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, alți doi sau trei miniștrii vor fi schimbați. Jurnalistul arata ca ar fi vorba despre ministrul Agriculturii, Adrian Oros și ministrul Justiției, Stelian…

- Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a fost anunțat joi, in cadrul ședinței de Guvern, de catre premierul Florin Cițu, ca a fost schimbat din funcție. La scurt timp, Nazare a postat un mesaj pe Facebook in care arata masurile adoptate in ședința de Guvern, pe zona finanțelor. Alexandru Nazare 3min · …

- Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, ar fi fost anunțat, in cadrul ședinței de Guvern, de catre premierul Florin Cițu, ca va fi remaniat din funcție. La scurt timp, Nazare a postat un mesaj pe Facebook in care arata masurile adoptate in ședința de Guvern, pe zona finanțelor. ”In ședința…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat joi, la Pitesti, ca nu a auzit despre o intentie a premierului Florin Citu de a face o remaniere care sa-i vizeze pe ministrul Agriculturii, Adrian Oros, si pe ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, sustinand ca el este multumit de activitatea ministrilor…

- Conectarea caselor de marcat electronice fiscale la serverele Ministerului Finanțelor – ANAF a început pe 31 martie. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat pentru HotNews.ro ca în acest moment sunt conectate 60.000, iar distribuția este egala. “Nu sunt toți mari contribuabili.…

- In prima sedinta de Guvern, dupa ce USR PLUS a declarat ca nu il vor mai sustine pe Florin Citu in functie, premierul a declarat ca le-a multumit acestora pentru ca au gasit taria de a trece peste decizia de a-l revoca pe Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii.