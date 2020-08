Șase lucrători la call-centerul DSP Prahova, infectați cu COVID-19 Un focar de Covid a fost inregistrat la DSP Prahova, unde 7 dintre cei 31 de angajați au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus, a anunțat Prefectura Prahova. Conform raportarii DSP, primul caz a fost la o asistenta detașata de la ASSC Ploiești, a transmis Prefectura, informeaza Mediafax. Dupa aflarea rezultatului, s-a facut dezinfecția spațiului […] The post Șase lucratori la call-centerul DSP Prahova, infectați cu COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

