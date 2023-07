Șase locuri fascinante de pe Pământ, interzise turiștilor. Motivele pentru care accesul vizitatorilor acolo nu este permis Deși poate parea greu de crezut, in ciuda globalizarii, a tehnologiei care a evoluat și a progreselor in transport, exista inca locuri in lume pe care pur și simplu nu pot fi vizitate. In timp ce unii sunt preocupați de explorarea și colonizarea planetei Marte, unele parți de pe Pamant sunt inca practic neatinse. Haideți sa aflam care sunt cele șase locuri fascinante de pe Pamant, interzise turiștilor și motivele pentru care accesul vizitatorilor acolo nu este permis. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accesul in Cheile Baniței din Hunedoara, una dintre atracțiile turistice din Parcul Natural Gradiștea Muncelului Cioclovina, a fost interzis de catre autoritați din cauza pericolului la care sunt expuși turiștii care le traverseaza.

- Misiunea americano-europeana Mars Sample Return (MSR) va aduce pe Pamant primele eșantioane de sol marțian, cel mai probabil in 2033, dupa una din cele mai complexe misiuni interplanetare din istorie, iar viitoarea misiune marțiana chineza Tianwen-3 vrea sa faca același lucru la scurt timp dupa MSR.…

- Apariția vehiculului de razboi, vestitul Cougar 6×6 HE MRAP, pe plaja din Constanța, a starnit uimire. Blindatul este pazit de militari in uniforma de lupta, chiar in poarta Festivalului Neversea.

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti La data de 17 iunie a.c, politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Cogealac au identificat un barbat care a condus un autoturism, pe strada Hamangia din satul Sinoie, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.In urma…

- Faimoasele insule Mykonos și Santorini, „interzise” vara asta turiștilor obișnuițiAtractivitatea insulelor Mykonos și Santorini scade din cauza prețurilor mari. Cele doua insule inregistreaza o diminuare semnificativa a fluxului de turiști, dupa ce mai mulți vizitatori și-au descris pe un ton negativ…

- Deputatul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca va depune plangere penala impotriva celor care l-au agresat la protestul AUR. „Luni dimineata, voi depune plangere la politie contra celor care m-au agresat. Nu o fac din ranchiuna personala. O fac pentru ca violenta nu poate fi tolerata in societate. Pentru…

- Deputatul neafiliat Ludovic Orban a declarat, miercuri, in plen, ca nu i s-a permis accesul in Parlament pe la intrarea deputatilor de catre dispozitivul de jandarmi, in jurul cladirii fiind si protestatari AUR, printre care "batausi de profesie" care l-au injurat si

- In spatele unor blocurii tipice din Capitala, in cladiri industriale ce dateaza din epoca comunista, o echipa de cercetatori romani face performanța. Proiecteaza și vor produce componente esențiale din brațul cu care se vor recupera 500 de grame din solul marțian pentru a fi aduse pe Pamant. Libertatea…