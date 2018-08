Sase locuri din Romania pe care probabil nu le-ai vizitat inca

Stiri pe aceeasi tema

- In urma mediilor obținute la admitere anul acesta, Hotnews.ro a facut un Top 50 specializari din țara. Printre liceele de elita din Romania se numara și Liceul ”Ion C. Bratianu” din Pitești, cu doua specializari: Specializarea Matematica-Informatica bilingv Engleza (28 locuri) – nota ultimului elev…

- Universitatile din Romania aloca un numar de locuri speciale pentru elevii care au absolvit licee din mediul rural. Aceste locuri sunt bugetate și se acorda doar elevilor de pe lista liceelor din mediul rural.

- Cantareața Nico prefera vacanțele in Romania. Spre deosebire de majoritatea artiștilor de la noi, n-a bifat pana acum nici Turcia, nici Dubaiul, dar ne asigura ca a fost in cateva locuri exotice. De cațiva ani, vedetele autohtone iau cu asalt Dubaiul, fie vara, fie iarna și se intorc de acolo de unde…

- Europarlamentarul Iuliu Winkler a declarat, sambata, ca Romania isi va recastiga locul pierdut in 2014 in Parlamentul European, iar la alegerile din 2019, lupta se va da pentru 33 de locuri. "Romania a fost reprezentata de 35, apoi 33 si, din 2014, de 32 de europarlamentari. Acum, in dezbaterea…

- In weekendul trecut s-au disputat in statiunea Venus de pe malul Marii Negre intrecerile Turneului international de lupte libere pe nisip „Memorialul Ioan Dima”. Anul acesta, la a VIII a editie, au participat aproximativ 160 de sportivi din Bulgaria, Republica Moldova și Romania. La competitia organizata…

- Daca ajungeti in Covasna sau Harghita ar fi indicat sa nu ratati cateva atractii turistice unice. Puteti vedea locul in care se spune ca ar fi trait Ileana Cosanzeana, lacul cu cea mai curata apa din Romania, pestera Viagra sau cea din peretii careia curge aur.

- Vestea ca Anthony Bourdain, celebrul maestru bucatar si prezentator TV, a murit i-a șocat pe mulți, dar puțini știu Anthony Bourdain a vizitat Romania, in 2008, dar a plecat dezamagit din țara noastra, dupa o experiența mai mult decat negativa. Anthony Bourdain s-a sinucis intr-un hotel din Paris, la…

- Peste o treime dintre angajatorii din Romania se plang ca au mari probleme in a gasi angajati cu studii medii. In acelasi timp, aproape jumatate dintre muncitori sustin ca intampina dificultati in a gasi un loc de munca, arata un studiu de piata efectuat de Reveal Marketing Reasearch si platforma OLX.…