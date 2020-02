Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean polonez a ajuns la spital, dupa ce un autotren s-a rasturnat pe o parte, pe raza comunei sucevene Paltinoasa, de la sensul giratoriu catre Falticeni. Accidentul s-a inregistrat astazi, in jurul orei 03.30. In cabina autotrenului se aflau șoferul și ajutorul acestuia, cetațeni polonezi. Ambii…

- Pompierii intervin in prezent pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din satul Odaia Manolache (comuna Vanatori). Focul a pornit de la cateva bucati de jar cazute pe un covor dintr-o anexa a casei.

- O femeie a murit, iar un barbat este ranit grav, dupa ce mașina in care se aflau, care circula pe un drum tehnologic din județul Arad, a fost lovita, vineri, de o locomotiva, la intersecția caii ferate Arad cu Sinnicolau Mare, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Arad, la locul accidentului au fost…

- Incendiu de proportii, azi-noapte, in Gara Curtici din judetul Arad. Acoperisul unei cladiri de birouri si locuinte de serviciu a ars ca o torta. Flacarile mari, intretinute si de vantul care batea cu putere, amenintau sa se extinda.

- Potrivit ISU Cluj, trei autospeciale pentru stingerea incendiilor și o autospeciala pentru intervenții și salvari de la înalțimi au intervenit, în cursul dimineții de duminica, în jurul orei 5:00, pentru a lichida flacarile care au cuprins acoperișul unei case de locuit. Pompierii…

- Pompierii militari și civili din Falticeni, Malini și Cornu Luncii au intervenit cu șapte autospeciale pentru stingerea unui incendiu produs intr-o gospodarie din Malini. Focul s-a declanșat la doua ore dupa miezul nopții trecute, din cauza scinteilor provenite din coșul de fum deteriorat. Flacarile…

- Sfarșit crunt pentru un barbat, noaptea trecuta. Acesta și-a gasit sfarșitul in propria casa, care a fost cuprinsa de flacari. Incendiul a avut loc in jurul orei 3.15, in localitatea Varșand, aflata in județul Arad, aproape de granița cu Ungaria. Pompierii au fost alertați in urma unui apel la 112.…

- Un incendiu a izbucnit, duminica dupa-amiaza, la o locuinta de pe strada Drogului din municipiul Ramnicu Sarat, pompierii gasind in interior trupul neinsufletit al unui barbat in varsta de 75 de ani potrivit Agerpres Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Buzau, slt George Cretu, flacarile au cuprins…