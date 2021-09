Șase localități prahovene, luate de „valul patru”! V. Stoica „Valul patru” se face simțit și in Prahova, iar potrivit informațiilor oficiale au aparut deja situații in care comune și orașe din teritoriul județului au trecut de incidența de trei cazuri de imbolnavire la o mie de locuitori. Astfel ca șase localitați prahovene, dintre care doua orașe, au depașit rata de infectare de trei cazuri de coronavirus la mia de locuitori, potrivit informațiilor oficiale facute publice ieri de Direcția de Sanatate Publica. Pe primul loc se afla ieri comuna Brebu, cu 4,44 la mie, urmata de orașul Azuga, cu 3,88 la mie, de Cornu – cu 3,58 la mie, Valcanești… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

