Șase lei au fost evacuați din Ucraina în Belgia și Spania Un adapost pentru animale din Belgia a gazduit doi lei tineri evacuati din Ucraina, iar unul din Spania a adapostit alți patru. Leii, Tsar si Jamil, nascuti in ianuarie 2021, urmau sa fie transferati in Belgia in luna mai dupa ce autoritatile ucrainene i-au confiscat de la proprietari privati care ii maltratasera. Cu toate acestea, invadarea Ucrainei a grabit transferul dupa bombardarea Kiev Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

