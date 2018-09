Șase hunedoreni beneficiază de ajutor din partea Guvernului Șase hunedoreni vor primi diferite sume de bani din partea Guvernului, cu titlul de ajutoare de urgența. Sumele sunt cuprinse intre 500 și 20.000 de lei. Cea mai mare suma, respectiv 20.000 de lei ii va fi alocata unei familii din municipiul Petroșani. “Majoritatea persoanelor din familiile pentru care se propune acordarea de ajutoare de urgența nu au posibilitatea sa obtina venituri din alte activitati, avand capacitatea de munca redusa. Bolile grave (cancer, leucemie, boli cardiace, boli degenerative, boli respiratorii, boli genetice, transplant de maduva, de organe etc.) de care sufera… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campania USR “Fara penali in functii publice” a adunat pana in prezent 450.000 de semnaturi, din totalul de 500.000 necesare pentru revizuirea Constitutiei in acest sens, a anuntat presedintele Uniunii, Dan Barna. Acesta a spus ca, in urmatoarele doua saptamani, o caravana formata din parlamentari USR…

- Meteorologii au prelungit codul galben de ploi torențiale pentru de 22 județe din sudul, nord-estul și sud-estul țarii, pâna joi seara. Codul portocaliu pentru Tulcea și Constanța a fost menținut pâna miercuri la ora 21.00. Astfel, începând de miercuri ora 12:30 pâna…

- 15 ofiteri și 25 de agenți de poliție, formați in școlile MAI, au ales sa ni se alature. Timp de un an, respectiv sase luni de zile, politistii se vor afla sub tutela specialistilor IGI care ii vor initia in tainele acestei meserii. Azi, 23 iulie a.c., cu forțe proaspete și cu mult entuziasm…

- Probele scrise ale examenului de bacalaureat au inceput in 25 iunie, cu testul de Limba si literatura romana, si s-au incheiat in 28 iunie, cu proba la alegere a profilului si specializarii. Pentru sustinerea probelor scrise, in cele 440 de centre de examen, s-au inscris 136.871 de candidati…

- REZULTATE BACALAUREAT Arad 2018 EDU.RO. Zeci de mii de elevi așteapta publicarea notelor la examenul de Bacalaureat, sesiunea de vara 2018. Așa cum s-a intamplat și in anii precedeți, elevii care au susținut Bacalaureatul in aceasta vara vor afla rezultatele pe site-ul Ministerului Educației, www.bacalaureat.edu.ro.…

- Potrivit CNSCBT, citat de news.ro, in cadrul actualei epidemii de rujeola din Romania au fost raportate 57 de decese, ultimul fiind la un bebelus de 11 luni din judetul Botosani, nevaccinat. Cele mai multe decese, respectiv 9, s-au inregistrat in Timis. Au mai fost inregistrate decese, astfel:…

- Un bebelus de 11 luni din judetul Borosani a murit din cauza rujeolei, acesta fiind cel de-al 57-lea deces inregistrat in Romania de la debutul epidemiei, au anuntat, vineri, reprezentantii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Numarul total al imbolnavirilor…

- Potrivit sursei citate, numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4,686 milioane, in timp ce pensia medie de asigurari sociale de stat s-a ridicat la 1.072 lei, iar raportul dintre pensia medie nominala neta de asigurari sociale de stat pentru limita de varsta cu stagiu complet…