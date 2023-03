Șase elevi buzoieni au trecut simularea Evaluării Naționale cu media 10 Șase elevi buzoieni au obținut nota zece la ambele probele ale simularii Evaluarii Naționale. La aceasta simulare, exista un numar de 10 note de zece obținute la disciplina Limba și literatura romana și un numar de 35 note de zece obținute la disciplina Matematica, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului Școlar Județean Buzau. Potrivit aceleiași … Articolul Șase elevi buzoieni au trecut simularea Evaluarii Naționale cu media 10 apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Școlar Suceava a transmis ca dintre cei 6.645 de elevi din județ care au susținut ambele probe scrise, la Limba și literatura romana și la Matematica, in cadrul simularii Evaluarii Naționale, 4.533, respectiv 68,2%, au obținut medii mai mari sau egale cu 5, adica de promovare. La simularea…

- Conform programarii, simularea Evaluarii Naționale s-a desfașurat in zilele de 20 martie 2023 (proba de limba și literatura romana), respectiv in 21 martie 2023 (proba de matematica). Iata cum s-au descurcat elevii argeșeni, potrivit datelor sintetizate de Inspectoratul Școlar Județean. SIMULARE EVALUARE…

- Social Rezultatele simularii Evaluarii Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor fi comunicate in data de 29 martie / Notele obținute nu se trec in catalog martie 21, 2023 10:44 Simularea evaluarilor programate la finalul ciclurilor gimnazial și liceal in anul școlar 2022 – 2023, organizata…

- SIMULARE… Mai mulți elevi din județul Vaslui au lipsit ieri, 20 martie, de la simularea Evaluarii Naționale. Potrivit inspectorului școlar adjunct, 220 elevi nu s-au prezentat la prima proba, cea la Limba și literatura romana. Au fost prezenți 3808 elevi dintr-un total de 4028. Aceștia au avut de rezolvat…

- Doar 164.009 elevi dintre cei peste 177.000 inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul anului scolar au fost prezenti luni la proba scrisa de Limba si literatura romana din cadrul simularii Evaluarii Nationale, potrivit Ministerului Educatiei.

- Elevii de clasa a VIII-a incep luni simularea examului de Evaluare Naționala cu proba la Limba și literatura Romana. Elevii de clasa a VIII-a sustin, luni, proba scrisa la Limba si literatura romana din cadrul simularii Evaluarii nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Marti,…

- STUDIU… Elevii din judetul Vaslui vor sustine astazi, 20 martie, simularea primei probe a Evaluarii Nationale. Este vorba despre cea de la Limba si literatura romana, cea de-a doua urmand sa aiba loc maine, 21 martie, la Matematica. Probele incep la ora 9:00, moment in care, in fiecare sala, vor fi…

- A mai ramas o saptamana pana cand elevii clasei a VIII-a vor sustine simularea pentru evaluarea nationala din anul 2023. Acestea se desfasoara in perioada 20-22 martie. Conform ordinului nr. 3.138 din 25 ianuarie 2023, notele obtinute la simularile nationale nu se trec in catalog, insa, prin exceptie,…