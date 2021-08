Politia din Districtul Columbia a anuntat luni ca inca doi ofiteri de politie care au raspuns la asaltul din 6 ianuarie de la Capitoliu au murit prin sinucidere, ceea ce ridica la patru numarul de sinucideri cunoscute inregistrate in randul agentilor care pazeau cladirea Congresului in ziua respectiva, relateaza Reuters. Unul dintre cei doi, care lucra in cadrul politiei metropolitane din D.C. (MPD) din mai 2003, a fost gasit mort joi in locuinta sa, iar al doilea, angajat al MPD din 2016, a fost gasit mort la 10 iulie, a precizat un purtator de cuvant. Alti doi ofiteri care au raspuns la evenimentele…