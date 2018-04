Stiri pe aceeasi tema

- CEO-ul suspendat al Cambridge Analytica, aflata in centrul unui scandal privind utilizarea datelor de pe Facebook, a anulat o apariție in fața parlamentarilor britanici, a declarat astazi președintele unei comisii parlamentare, noteaza Reuters.

- Guvernul francez construieste un serviciu propriu de mesagerie criptata din cauza temerilor ca entitati straine ar putea spiona conversatii purtate intre oficiali de la varful statului, a indicat luni Ministerul pentru Societatea Digitala, transmite Reuters.In jur de 20 de oficiali si functionari…

- Guvernul francez construieste un serviciu propriu de mesagerie criptata din cauza temerilor ca entitati straine ar putea spiona conversatii purtate intre oficiali de la varful statului, a indicat luni Ministerul pentru Societatea Digitala, transmite Reuters. In jur de 20 de oficiali si…

- O majoritate stransa a alegatorilor Partidului Social-Democrat german (SPD) sunt in favoarea reeditarii "marii coalitii" dintre social-democratii germani si conservatorii cancelarului Angela Merkel, a aratat un sondaj facut public miercuri, transmite Reuters. Potrivit sondajului realizat de institutul…

- ROMANIA-GERMANIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO TELEKOM SPORT 1 Anul acesta este unul foarte important pentru rugby-ul romanesc, deoarece echipa nationala a Romaniei are sansa de a se califica pentru Cupa Mondiala, a declarat antrenorul Lynn Howells. ROMANIA-GERMANIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO TELEKOM SPORT…

- Coreea de Nord a acuzat marti SUA ca incearca sa agraveze situatia din Peninsula Coreeana prin desfasurarea in zona de "importante dispozitive nucleare" si ca pregatesc terenul pentru un posibil atac preventiv impotriva sa, relateaza Reuters. "Avand in vedere natura si anvergura intaririi…

- Armele achizitionate in Statele Unite ale Americii sunt folosite pentru a comite crime la aproximativ fiecare 31 de minute in Mexic, Canada, America Centrala si in Caraibe, a spus vineri un grup american de politici de stanga, relateaza Reuters.

- Fostul presedinte al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, cunoscut ca Lula, a fost condamnat, miercuri, de catre Curtea de Apel din Porto Alegre, Brazilia, pentru coruptie, relateaza Reuters. Doi dintre cei trei judecatori au mentinut, astfel, condamnarea la inchisoare pentru mita, decisa de o instanta…