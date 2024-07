Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in comuna Bradu, in ziua de miercuri 19.06.2024, intre orele 10 – 18, fiind afectati utilizatorii situati pe Aleea Neajlov si pe strazile adiacente acesteia. Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executarea lucrarilor de racordare…

- ISU Argeș: ’’Noaptea trecuta, in urma manifestarii fenomenelor meteorologice de intensificari ale vantului și precipitații, pompierii argeșeni au acționat in sprijinul cetațenilor, in zece cazuri pentru degajarea arborilor și crengilor cazute pe mai multe strazi din municipiul Pitești și comunele Darmanești…

- Potrivit unei informarii remise presei, astazi, cu unanimitate de voturi, membrii Biroului Electoral Județean (BEJ) Argeș au adoptat o decizie prin care obliga PNL Argeș și pe candidatul Radu Perianu sa retraga de indata toate materialele denigratoare din mediul online și toate tipariturile jignitoare…

- IPS Calinic Argeșeanul, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a ajuns de urgența la spital. dupa ce, se pare, a cazut și s-a lovit grav la genunchi. El a fost adus inițial la Spitalul Județean de Urgența Argeș cu o mașina a Arhiepiscopiei iar medicii de la Pitești au decis sa il trimita la Spitalul…

- Argeșul se pregatește sa scrie istorie in lumea moto! Pe 15 iunie se organizeaza cea mai mare PARADA MOTO din lume. Sub sloganul „Hai sa ne facem auziți”, evenimentul iși propune sa aduca in prim-plan pasionații de motociclism pentru a sarbatori spiritul libertații și al comunitații moto. Participarea…

- In perioada 07 – 12 mai 2024, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica au desfașurat acțiuni in municipiul Pitești pentru depistarea și sancționarea posesorilor de caini care nu curața excrementele lasate de animalele lor. Conform Hotararii Consiliului Local nr. 283, au fost aplicate…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a informat Consiliul Județean Argeș, in calitate de partener, ca a depus cererea de finanțare pentru proiectul „Drum Expres A1 – Pitești – Mioveni”, in cadrul Programului de Transport 2021 – 2027. „Dupa cum se știe, in baza acordului…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in municipiul Pitesti, cartier Prundu, in ziua de joi 11.04.2024, intre orele 9 – 13, fiind afectati utilizatorii situati pe str. Bananai si strazile adiacente acesteia. Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia de lucrari…