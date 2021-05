Șase decese ale unor pacienți infectați cu coronavirus și 19 cazuri noi, în Timiș 19 persoane au fost confirmate cu coronavirus, in ultimele 24 de ore, in Timiș, conform datelor furnizate de DSP. Au fost efectuate 148 de teste, din care 123 teste rapide. In aceasta dimineața, numarul total de persoane internate confirmate COVID-19 – 226, din care 58 sunt internate la ATI. Șase pacienți infectați au decedat in ultimele […] Articolul Șase decese ale unor pacienți infectați cu coronavirus și 19 cazuri noi, in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

