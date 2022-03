In ultimele 24 de ore, nu mai puțin de șase cutremure de mica intensitate s-au produs, miercuri, in zona seismica Vrancea, potrivit datelor Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Este vorba de cutremure de adancime, intre 112 km și 138 km. Astfel, primul cutremur produs la ora 9:48 a avut intensitatea 3, fiind urmat de un cutremur de 2,6 la 13:09, unul de 2,4 la 19:42 și unul de 2,7 la ora 21:53. La ora 22:19, s-a produs un alt cutremur cu intensitate 3, urmat de un altul, cu aceeași intensitate, la 22:46. The post Șase cutremure, in ultimele 24 de ore appeared…