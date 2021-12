Șase copii infectați cu Covid sunt internați la terapie intensivă La ora actuala, in Romania sunt internați in spitale 4.055 de bolnavi infectați cu Covid, dintre care 90 sunt copii, șase dintre ei fiind tratați la terapie intensiva. Un numar de 4.055 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 sunt internate in unitatile sanitare, dintre care 90 sunt copii, a anuntat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Conform GCS, la terapie intensiva sunt internati 722 pacienti, in crestere fata de ziua precedenta, dintre care sase sunt copii. 61 din pacienții de la ATI sunt vaccinați Dintre cei 722 pacienti internati la ATI, 61 au certificat care atesta vaccinarea.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

