- Un autoturism si un microbuz scolar au fost implicate, joi, intr-un accident rutier produs in judetul Bacau, sapte copii fiind transportati la spital cu contuzii minore. Soferul autoturismului a ramas incarcerat, fiind ulterior dus la spital, la randul sau.

- Trei persoane au ajuns la spital, dupa ce automobilul in care se aflau s-a rasturnat intr-un sant. Accidentul s-a produs in dimineata de 7 noiembrie pe soseaua R-33, direcția Buțeni - Fundul Galbenei, raionul Hincesti.

- Un barbat de 44 de ani, aflat la volanul unui Renault, a derapat de pe traseu intr-o curba periculoasa și a ajuns intr-un chiuvet. In salonul mașinii se aflau soția și doi copii minori ai șoferului, care au fost transportați la spital, in urma accidentului.

- Un minor de 14 ani și un tanar de 19 ani au fost transportați la spital, in urma unui accident intre o motocicleta și o bicicleta. Totul s-a intamplat ieri, in jurul orei 15:45, in localitatea Putinești din raionul Florești.

- Un accident grav in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs, in aceasta dimineata pe raza localitații Spatarești. La fata locului au intervit pompierii militari ai Detașamentului de...