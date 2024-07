Stiri pe aceeasi tema

- Sase copii cu varste intre 4 si 14 ani au fost internati la Spitalul Universitar „Dr. Georgi Stranski” din Pleven dupa ce au consumat biscuiti infuzati cu canabis, primiti de la persoane necunoscute. In plus, un alt copil este tratat pentru ingerare de opiacee si cocaina, potrivit purtatorului de cuvant…

- Un accident cumplit s-a petrecut, luni dimineața, in județul Suceava. O familie care venea de la mare, parinții și doi copii, precum și un șofer care le tracta mașina pe o platforma, au murit dupa impactul devastator cu o betoniera. Accidentul a fost provocat de soferul autocisternei, un cetațean ucrainean,…

- Mai mulți elevi care au participat la Olimpiada Naționala de Istorie au ajuns la spital dupa ce au mancat la un restaurant din zona Codlea. Șapte elevi, cu varste intre 14-18 ani, din judetele Calarasi, Alba, Constanta, au inceput sa se simta rau dupa ce au ajuns la cazare. Aceștia au fost preluați…

- Tragedie intr-o familie din județul Calarași. O fetița de 4 ani și bunica acesteia au murit, dupa ce ar fi mancat pește pregatit in ziua de Florii. Copilul s-ar fi simțit rau inca de duminica seara, iar luni dimineața familia a chemat ambulanța. La sosirea echipajului fetița era deja in stop cardio-respirator,…

- Nunta cu peripetii in Mexic. Aproape 100 de persoane, printre care si copii, au ajuns la spital cu toxiinfectie alimentara din cauza desertului servit la nunta. Mai multe imagini surprinse de un invitat arata cum paramedicii le ofera ajutor mai multor persoane care incepusera sa se simta rau. Presa…

- Un barbat in varsta de 51 de ani, din Prahova, diagnosticat cu botulism, se afla internat in stare grava la Spitalul Județean de Urgența (SJU) din Ploiești. Tratamentul specific bolii nu exista la acest moment in Romania și a fost adus din Chișinau. Direcția de Sanatatea Publica Prahova a fost alertata…

- Un sirop de tuse pediatric de la Johnson & Johnson’s a fost retras de pe piața, in Africa de Sud, dupa ce au fost descoperite niveluri ridicate de dietilen glicol din siropul de tuse. Acestea au fost legate de moartea a zeci de copii. Este alerta medicala. Autoritatea de reglementare in domeniul sanatatii…