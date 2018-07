Stiri pe aceeasi tema

- Drone neidentificate au fost doborate in apropierea bazei aeriene ruse Hmeimim in Siria, a anuntat duminica un purtator de cuvant al bazei citat de RIA Novosti, scrie Reuters, potrivit news.ro.Baza nu a fost afectata in cursul incidentului, au declarat surse militare ruse pentru Interfax.…

- ‘Unitatile de mobilizare populara’ (Al-Hashd al-Shaabi), sustinator crucial al armatei irakiene in lupta impotriva gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), au acuzat fortele americane ca au ucis 22 dintre membrii sai in lovituri aeriene asupra zonei de est a Siriei, in apropiere de Irak, informeaza luni…

- Cel puțin 39 de combatanți au fost uciși joi in lupte grele la periferia orașului port Hodeida, aflat sub controlul rebelilor din Yemen, in cadrul unei ofensive sprijinite de Arabia Saudita și de Emiratele Arabe Unite pentru a recuceri importantul nod de transport.

- Puternice explozii au fost auzite joi dimineata in capitala Siriei, in timp ce avioane survolau masiv spatiul aerian, a facut cunoscut un corespondent al agentiei France Presse aflat la Damasc, preluat de Agerpres. La randul sau, agentia oficiala Sana a transmis ca, in cursul noptii de miercuri spre…

- Noi atacuri aeriene au avut loc asupra unui punct important al organizației teroriste ISIS. Fortele aeriene irakiene au lansat un nou raid aerian asupra unei baze ISIS din Siria, conform prim-ministrului Haider al-Abadi, scrie Reuters.

- ”Aceasta idee nu este discutata numai in presa, ci si de catre oficiali ai mai multor state arabe care isi doresc sa stabilizeze Siria”, a declarat ministrul egiptean de Externe. In urma cu doua saptamani, Arabia Saudita a anuntat ca este pregatita sa trimita trupe in Siria care sa se alature…

- Doua baze militare ale forțelor guvernamentale din Siria au fost supuse unor lovituri puternice de rachete luni seara. Televiziunea de stat raporteaza explozii la o baza militara la nord de Homs, in provincia Hama, precum și in apropiere de Alep. Potrivit AFP, 26 de militari, inclusiv iranieni, au fost…

- Calificand conditiile razboiului electronic dus in Siria ca fiind ''cele mai agresive'' de pe pamant, generalul de armata Tony Thomas a declarat intr-o conferinta privind utilizarea mijloacelor de lupta electronica desfasurata la Tampa (baza militara in Florida) ca acesti adversari ''ne testeaza…