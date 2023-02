Stiri pe aceeasi tema

- Sase civili au fost ucisi si 12 raniti in bombardamentele rusesti asupra unei piete si a unei statii de transport public din orasul Herson, din sudul Ucrainei, a anuntat marti armata ucraineana, potrivit Ukrainskaia Pravda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- La putin timp dupa ora 2.00, autoritatile orasului Kiev au emis o alerta pe canalul de Telegram privind sirenele de alarma aeriana si au cerut locuitorilor sa se indrepte spre adaposturi, informeaza News.ro. Oleksei Kuleba, guvernatorul regiunii Kiev, a afirmat pe Telegram ca este in desfasurare un…

- Cel puțin 70 de ofițeri ruși ar fi fost raniți intr-un atac in sudul Ucrainei, asupra unui post de comanda al armatei Rusiei. Atacul a avut loc in localitatea Zabarino din regiunea Herson. Herson este una dintre cele patru regiuni din Ucraina despre care regimul Putin pretinde ca s-a unit cu Rusia,…

- Nu se stie cati au fost omorati, dar cel putin 70 de ofiteri rusi au fost raniti dupa un atac al fortelor Kievului in timpul unei reuniuni in localitatea Zabarino din regiunea Herson, a anuntat duminica armata ucraineana.

- Cel putin cinci persoane au murit si 20 au fost ranite intr-un bombardament al fortelor ruse in centrului orasului Herson din sudul Ucrainei, a transmis sambata consilierul prezidential ucrainean Kirilo Timosenko, potrivit agentiilor Reuters si France Presse, citeaza digi24.ro.

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 23 ranite in bombardamente ucrainene asupra regiunii Lugansk controlate de Rusia in estul Ucrainei, a anuntat vineri agentia oficiala de presa rusa TASS, preluata de Reuters, citand o sursa neidentificata din serviciile de urgenta.

- Cel puțin trei persoane au murit in urma unor atacuri aeriene ce au cazut din nou asupra infrastructurii capitalei ucrainene Kiev. Rusia a trimis o ploaie de rachete in toata Ucraina miercuri (23 noiembrie), ucigand civili și distrugand infrastructura critica, in timp ce Moscova iși continua campania…