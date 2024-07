Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei conferințe de presa organizata la Cluj, 27 iunie, Secretarul General Adjunct al NATO a vorbit despre posibilitatea ca Romania sa depașeasca Austria din punct de vedere al influenței in Uniunea Europeana. Pe langa asta, Mircea Geoana a precizat și care sunt țarile pe care Romania deja…

- Inundatiile catastrofale care au afectat mai multe landuri din sudul Germaniei determina un nivel crescut al apelor fluviului care se extinde de-a lungul Dunarii, pana in Austria, Slovacia, Ungaria și Serbia, viitura ajungand in aceste zile și in Romania. Creșterea debitului și nivelului apelor Dunarii…

- Europenii sunt asteptati duminica, 9 iunie, la urne pentru a-si alege reprezentantii in Parlamentul European pentru urmatorii 5 ani. Milioane de tineri vor vota pentru prima data, iar in unele țari, varsta de vot a fost redusa la 16 ani, astfel incat minorii din Belgia, Germania, Austria, Grecia și…

- Inundatiile si nivelul apelor continua sa creasca in unele parti din sudul Germaniei, iar acum se extind pe Dunare, pana in Austria si Ungaria. Premierul landului Bavaria, Markus Soder, a descris situatia ca fiind „grava si critica”, relateaza BBC, potrivit News.ro.

- Fiecare al 12-lea student german la medicina alege sa studieze mai degraba in strainatate, nu in Germania. Majoritatea merg in Austria,Ungaria, Romania dar și Bulgaria intra in calculele multora dintre ei. Care sunt motivele?

- Familia fetitei este din Romania dar este stabilita de 12 ani in Germania. Mama copilului care s-a stins din cauza unor bilute magnetice pe care le-a ingerat dupa ce cineva le-a uitat in locuinta familiei a relatat pentru News.ro cosmarul pe care il traieste de anul trecut, de pe data de 19 noiembrie. „Fetita…

