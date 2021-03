Sase carti ilustrate pentru copii ale cunoscutului scriitor american Dr. Seuss nu vor mai fi publicate dupa ce au fost criticate decenii la randul pentru imaginile rasiste, informeaza DPA.



Dr. Seuss Enterprises, asociatia care administreaza mostenirea scriitorului, a anuntat marti ca nu va mai publica si nu va mai acorda licente pentru titlutile: ''And to Think That I Saw It on Mulberry Street'', ''If I Ran the Zoo'', ''McElligot's Pool'', ''On Beyond Zebra!'', ''Scrambled Eggs Super!'' si ''The…