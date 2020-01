Șase câini împușcați , descoperiți pe un câmp din Suceava. În zonă ar fi avut loc o partidă de vânătoare Cadavrele celor șase caini au fost descoperite pe un drum dintre localitațile sucevene Arbore și Clit. Patrupedele erau impușcate și abandonate. Incidentul a fost facut public de reprezentanții unui ONG de protecție a animalelor, “Casa lui Patrocle” și tot ei au alertat Poliția. „Erau scene pur si simplu terifiante. Pentru ca afara era nins, ne-am The post Șase caini impușcați , descoperiți pe un camp din Suceava. In zona ar fi avut loc o partida de vanatoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Șase caini impușcați au fost gasiți morți, aseara, pe un drum și pe camp, intre localitațile Arbore și Clit, judetul Suceava. Incidentul a fost facut public de reprezentanții unui ONG de protecție a animalelor, Casa lui Patrocle. Aceștia au anunțat poliția care a venit sa ia probe, potrivit www.informatiata.ro…

