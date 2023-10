Șase buzoieni, în arest după o bătaie pe stradă Șase barbați au ajuns in arestul IPJ, dupa ce au fost protagoniștii unei batai pe strada, zilele trecute. Incidentul a avut loc la orele serii, pe o strada din orașul Buzau. ,,Politistii din cadrul Poliției municipiului Buzau au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca pe o strada din municipiul Buzau, are loc un conflict intre mai multe persoane.Imediat dupa primirea sesizarii, la fața locului s-a deplasat o echipa operativa de politisti pentru a verifica aspectele sesizate și pentru aplicarea masurilor legale.Din primele cercetari a rezultat ca incidentul s-a produs pe fondul… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

