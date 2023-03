Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au arestat preventiv, pentru 30 de zile, 6 suspecți de trafic de droguri in urma perchezitiilor realizate pe 22 martie, in județul Bacau, potrivit unui comunicat transmis vineri, 24 martie, de Poliția Romana. Potrivit autoritaților, in urma celor opt perchezitii domiciliare au fost depistate…

- Studentii și elevii implicati in traficul de droguri in școli reprezinta un pericol social deosebit de ridicat, spun procurorii. Pe fondul consumului de droguri, unii au distrus mai multe mașini, iar in momentul in care au fost prinși de poliție au devenit violenti.

- Doua persoane au fost arestate preventiv in dosarul de trafic de droguri in licee. Masura a fost luata dupa ce ieri au avut loc noi percheziții domiciliare. Polițiștii au gasit droguri in locuințe ale elevilor.

- Doi barbați din Neamț care au primit un colet plin cu droguri, trimis din Olanda, au fost arestați preventiv. Unul dintre ei era deja condamnat la inchisoare pentru trafic de droguri, informeaza Observatornews. Polițiștii din Neamț și procurorii DIICOT au prins in flagrant, pe 22 februarie, doua persoane…

- Procurorii de la DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, au acționat in zilele de 9 și 10 martie la Iași, Suceava și Cluj intr-un dosar in care patru indivizi au fost ulterior arestați pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc și efectuarea de ...

- Comunicat.Polițiștii aradeni au inceput luna martie cu doua activitați preventive, in județ. Polițiștii din Chisindia au vizitat elevii școlii din localitate, iar cei ai Biroului... The post Elevii din Chisindia și Semlac au invațat despre riscurile drogurilor appeared first on Special Arad · ultimele…

- Patru persoane retinute de politisti in urma perchezitiilor efectuate, vineri, la Buhusi, au fost arestate preventiv, a anuntat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau. ‘Din cele 6 persoane retinute ieri, fata de 4 a fost dispusa masura arestului preventiv pentru o perioada de 30 de…